MLB・ドジャースのキャンプに参加している山本由伸投手。現地14日の練習後に取材に応じ、期待のかかる“サイ・ヤング賞”についてコメントしました。

山本投手は2025年ワールドシリーズでチームを優勝に導く投球を見せ、日本人投手として初のワールドシリーズMVPを受賞。オフシーズンには何度かワールドシリーズの映像を見返したそうで、「振り返るとすごいスーパープレーがたくさんあって、とにかくたくさんありすぎて。あまり話題になっていなかったプレーも、見返してみると本当にすごいプレーばかりだった。本当にすごいシリーズだったんだなと映像を見返して思いました」と感想を語ります。

安定した投球でチームを支える山本投手を、ロバーツ監督は「正直なところ、今すぐに『ここを改善すべきだ』と具体的に挙げられる点は見当たらない。彼は本当に優れた競争心を持った選手で、自己管理もしっかりしている」などと絶賛。シーズンで最も優れた投手に贈られ、受賞なら日本人初となる“サイ・ヤング賞”にも期待がかかっており、山本投手は「素晴らしい賞、記録だと思う。そう評価していただけるような投球をしたいですね」とコメントしました。

ワールドシリーズを25年11月に終えた後、現在は3月のWBCに向けて準備を進めている山本投手。例年よりも期間が短くなったオフシーズンについては「すごくあっという間に終わった感じがした」としつつも「しっかり時間かけて練習できた。リカバリーをするとともに、またパワーアップできるようなトレーニングもたくさんしてきたので、 しっかり時間をかけて準備できたと思います」と満足感を示しました。