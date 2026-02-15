紅蘭、“100坪以上”の豪邸で長女とお菓子作り “ノリノリ”で楽しむ母娘の姿に反響「大きくなりましたねー！」「親子でかわいすぎて」 父は草刈正雄
俳優・草刈正雄（73）の長女でタレントの紅蘭（36）が15日までに、自身のインスタグラムを更新。「Happy Valentine だいすきなイベントのひとつ!!」とつづり、長女（7）とキッチンでお菓子作りをする様子を収めた動画をアップした。
【動画】「親子でかわいすぎて」“100坪以上”の豪邸で長女とお菓子作りをする紅蘭
動画には、音楽に合わせノリノリでお菓子作りを進めていく、かわいらしい親子の姿が映し出されている。紅蘭は「いつまで一緒にやろーって言ってくれるかな 全力で楽しんでるのは私の方かも」と娘との楽しい時間を振り返った。
この投稿には、「親子でかわいすぎて涙」「大きくなりましたねー！ママそっくりで可愛すぎます」「娘ちゃんが美人すぎて」「とっても楽しそう」などのコメントが寄せられている。
紅蘭は2024年8月に“マイホーム”を購入したことを報告。「高台、100坪以上」など譲れない条件を明かしていた。
