〈盗撮ハンター逮捕〉「キャバクラでよくテキーラ飲んでました」盗撮犯を恐喝して得た2000万で豪遊、逮捕された「虎ちゃん」は自分も盗撮をしていた

西池袋の公園で大学生を脅し、現金を奪ったとして恐喝の疑いで逮捕された姫木虎太郎容疑者（22）。盗撮犯を狙って金を巻き上げる「盗撮ハンター」として、被害総額は2000万円を超えるとみられる。そんなハンターは、鹿児島出身の元スポーツ少年で、自らを不動産業と名乗り夜の街で豪遊、自身も昨年6月に盗撮した容疑で逮捕されている。

恐喝の疑いで逮捕されたのは、無職の姫木虎太郎容疑者（22）＝東京都渋谷区代々木＝。

姫木容疑者は去年5月16日、共謀のうえ西池袋の公園で、10代の男子大学生から金を脅し取ったとされている。

この10代の男子大学生は、JR池袋駅構内のエスカレーターで女性のスカート内を盗撮していたという。社会部記者が事件の詳細を解説する。

「男子大学生の盗撮の様子を、姫木容疑者が発見し声をかけました。いわゆる『盗撮ハンター』というもので、姫木容疑者は男子大学生からスマホを奪い取り、近くの公園に連れて行き、脅したものとみられています。

男子大学生の口座を確認後、『じゃあ10万でいい。おろしに行こう』と近くのATMで現金10万円を引き出させて、カネを脅し取ったとされています。

警視庁は姫木容疑者のスマホから、同様の手口でカネを巻き上げるメモなどを発見し、これまで2000万円以上を恐喝した疑いがあり、余罪が多数あるとみて捜査を続けています」（社会部記者）

そんな“盗撮ハンター”こと姫木容疑者は、実は自身も昨年6月に渋谷区で女性に盗撮を行なったとして、警視庁に逮捕されている。

キャストから「虎ちゃん」と親しまれていた

姫木容疑者は数年前、鹿児島県から上京してきたという。当時の様子を知る人物が、彼のこれまでの経歴を語る。

「姫木容疑者は鹿児島県出身と聞いており、人口約9万人の中規模都市で生まれ育ちました。中学までは陸上に明け暮れており、駅伝のレギュラーメンバーに選出されたこともあると話してました。卒業後は農業高校に進学し、野球部に所属。3年時には外野手としてレギュラーだったそうです」

元スポーツ少年は上京し酒に溺れたようだ。姫木容疑者が常連だった港区のラウンジの関係者が続ける。

「金払いがよく、若いのにすごいなとも思いました。本人はシャンパンが苦手だったようで、テキーラなどのショット系をたしなんでいた印象です。毎回現金でお会計をいただくので、その点は不審に思っていました。

他の有名店や港区や新宿、渋谷のガールズバーなどにも頻繁に通っていたそうで、夜はよく遊んでいたと聞いています。1人で来ることもあれば、また、いかにも港区の成金経営者のような人たちとの来店もされていました。その場合は成金経営者が現金で支払いをされていた記憶です」

姫木容疑者は周囲から下の名前で「虎太郎くん」と呼ばれるほか、キャストから「虎ちゃん」と親しまれていた。

「闇バイトでもしているの？」と聞いたら「ちゃんと不動産で働いています」

金払いが良い姫木容疑者は、自ら「不動産業界で働いている」と話していた。そして仕事を理由に店でのドタキャン癖もあったという。かつて姫木容疑者から口説かれていたという30代のラウンジ嬢が語る。

「虎ちゃんと初めて会ったのは去年の夏頃でした。金払いのいいお客さんでしたので、私もプライベートで飲むようにしたりしていて。ところがある日、12時に来ると言っていたのに店に来てくれなくて電話したんです。そしたら『池袋で仕事が長引いている』と言われて。それが何回もありました。しかし、今回の報道で虎ちゃんが無職ということや、池袋で“盗撮ハンター”をしていたということがわかり、あ然としました。

振り返れば、虎ちゃんはいつも12時半とか1時まで仕事していると話していて、店内では『仕事って、終電の時間まで盗撮犯を探すことだったのかな？』と話題になっています。若いのに羽振りがいいから一回冗談で『闇バイトでもしているの？』と聞いたら、『ちゃんと不動産で働いています』とムスッとした顔で答えていたのが印象的です」

そのほか、アフターでも「虎ちゃん」はテキーラなどのショットを大量に注文するほか、女性を家までタクシーで送り届ける紳士的な一面を見せていたという。

そんな彼の自宅は東京都渋谷区にある築40年超の木造アパートだった。近隣住民は彼をこう振り返った。

「付き合いはないですが、挨拶はする程度。身長もそこまで高くないし、ガタイも良いとは言えない。恐喝なんてするとは思えない人なんですが……」

警視庁は彼に複数の余罪があるとみて、調べを続けているという。

