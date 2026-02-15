フリーアナウンサーの中川安奈（32）が15日、自身のインスタグラムを更新。ドラァグクイーンのドリアン・ロロブリジーダ（41）からの助言を明かし「らぶです」と2ショットを公開した。

「ABCテレビ『まるどりぃ〜ココだけの話〜』新番組の初回ゲストという光栄な機会、ありがとうございました 今回はなんといってもドリアンさんと共演させていただけたことがなによりうれしくて！」と報告。

ドラァグクイーンのドリアン・ロロブリジーダ（41）との2ショットなどをアップし「『ボーイフレンド』で拝見してドリアンさんの愛のあるコミカルなコメントに惹き込まれて大好きになったのですが、ちょうど『ボーイフレンド2』を楽しんでいたときにこの番組のオファーをいただいて、MCにドリアンさんのお名前があるのを見て声が出ました お目にかかれて感激だったなぁ〜」とつづった。

そして、番組内でお悩み相談をしたところ、スタジオメンバーから『中川さんのインスタはダサい』という厳しくも現実的なアドバイスをいただき…ありがたいなぁと思いつつ収録が終わってからスタジオを出ようとしたら、ドリアンさんから『あなたはそのままがいいから自信持っていきなさい』と一言 じわぁ〜と心があったかくなるのを感じました らぶです またお会いできますように！！」と明かし、「ぜひみなさんも見逃し配信でご覧ください」と呼び掛けた。