お笑いコンビ、紅しょうがの稲田美紀が14日放送のフジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」（土曜午後11時10分）に出演。親しい芸人仲間から俳優と結婚したいという願望を明かされた。

番組では「紅しょうがの恋愛不漁ドキュメンタリーな夜」と題して2人のうまくいかなかった恋愛エピソードを語った。

マユリカの中谷から「俳優と結婚するっていうんで…」と稲田について語られた。明石家さんまから「誰がええねん」と聞かれると、稲田は「言えないです」と黙秘した。陣内智則は「これね、ホンマ言わないんですよ」と笑い「（名前を言ったら）『名前を出してくれてありがとうございます』ってくるかもしてないよ？」と聞いた。

ただ稲田は「逆も絶対あるじゃないですか。“名前出された”っていう」。これに、さんまは「理想のタイプを言うて嫌な人はいないよ」と反応した。

ずんの飯尾和樹は「今現在仕事してないんでしょ？」と聞き、クワバタオハラのくわばたりえは「会ったことある？」と追うように質問した。

稲田は「言えないです」と即答し、エルフのはるから「言えや」とツッコまれていた。稲田は「言いたくないんです本当に」と主張し、さんまは「なんで？」と質問。稲田は「口軽いからです、みんなが」と答え、スタジオを笑わせ、「初めて言います。口軽いから言いたくないんです」と繰り返した。

陣内は「付き合ってないよね？」と聞くも、稲田は「付き合ってないですけどみんな広めるでしょ。だから嫌いなんです」と語った。

ハイヒールリンゴは「（ターゲットの俳優の）ヒントは？」と聞くと、稲田は「元気にはされてます」と答え、スタジオは爆笑。陣内は「おじいちゃんか」とつっこんだ。