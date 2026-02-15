FANTASTICS八木勇征、バレンタインに赤ちゃん時代の写真公開「ほっぺモチモチで天使」「眉毛に面影感じる」と反響
【モデルプレス＝2026/02/15】FANTASTICSの八木勇征が2月14日、自身のInstagramを更新。赤ちゃんの頃の写真を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】28歳LDH“国宝級イケメン”「笑顔が昔から変わらない」面影溢れる幼少期ショット
八木は「ハッピーバレンタイン」「最近写真撮ってなさすぎて このファンキー八木ジュニアで許してください」とコメントし、キャラクターが描かれた大きなクッションに囲まれた赤ん坊時代の写真を投稿。ぷっくりとした頬と愛くるしい笑顔が印象的な姿が収められており、「ほらチョコたくさん食べそうでしょ」とつづっている。
この投稿にファンからは「ファンキー八木ジュニア可愛すぎて無理」「ほっぺモチモチで天使すぎる」「眉毛に面影感じる」「最高の癒しありがとう」「赤ちゃんの頃からスターの風格」「笑顔が昔から変わらないの尊い」「この写真だけで幸せになれる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
