秋野暢子、2晩冷凍して作った“卵の醤油漬け”披露 レシピ紹介に「白米が止まらなくなりそう」「裏技凄い」の声
【モデルプレス＝2026/02/15】女優の秋野暢子が2月14日、自身のInstagramを更新。卵の醤油漬けの作り方を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】69歳朝ドラヒロイン「宝石みたいに綺麗」2晩冷凍させて作る卵の醤油漬け
秋野は「卵の醤油漬け」とつづり、こだわりの自家製レシピを披露。「卵を2晩冷凍してしっかり凍ったら、解凍」と白身だけが解凍された状態にして黄身を分け「醤油、みりん出し汁に漬けて、冷蔵庫で1日。白身は別のお料理に使います」と作り方の裏技も明かし「温かいご飯にのせても。おにぎりの具にしてもOK。楽しみです」とつづっている。写真では、冷凍した卵や、卵黄が濃褐色の醤油ダレに浸かっている様子を公開している。
この投稿は「白米が止まらなくなりそう」「裏技凄い」「宝石みたいに綺麗」「丁寧な暮らしぶりが素敵」「何と合わせても美味しそう」「さすが料理上手」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】69歳朝ドラヒロイン「宝石みたいに綺麗」2晩冷凍させて作る卵の醤油漬け
◆秋野暢子、こだわりの卵の醤油漬けを公開
秋野は「卵の醤油漬け」とつづり、こだわりの自家製レシピを披露。「卵を2晩冷凍してしっかり凍ったら、解凍」と白身だけが解凍された状態にして黄身を分け「醤油、みりん出し汁に漬けて、冷蔵庫で1日。白身は別のお料理に使います」と作り方の裏技も明かし「温かいご飯にのせても。おにぎりの具にしてもOK。楽しみです」とつづっている。写真では、冷凍した卵や、卵黄が濃褐色の醤油ダレに浸かっている様子を公開している。
◆秋野暢子の投稿に反響
この投稿は「白米が止まらなくなりそう」「裏技凄い」「宝石みたいに綺麗」「丁寧な暮らしぶりが素敵」「何と合わせても美味しそう」「さすが料理上手」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】