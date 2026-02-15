ME:I、新曲「Best Match」世界初披露 “ギャラクシーファッション”でランウェイも【TGCあいち・なごや2026】
【モデルプレス＝2026/02/15】ガールズグループ・ME:I（ミーアイ）が15日、愛知・IGアリーナで開催の「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」に出演した。
【写真】ME:I、TGCで新曲世界初披露
“ギャラクシーファッション”について、MOMONA（笠原桃奈）は「ME:Iの明るい未来をテーマに」と紹介。さらに「すぐに撮影できるように、特別な専用ポケットもつけてもらっています」と衣装に施されたミニポケットをアピールした。
◆ME:I、“ギャラクシーファッション”でランウェイ
ME:Iは「Galaxy with ME:I SPECIAL STAGE」に、ギャラクシーと彼女たちの明るいイメージを掛け合わせた、ホワイトトーンの“ギャラクシーファッション”で登場。スマホをアピールしたり、開閉したりと多彩なポージングを披露し、最後は全員でセルフィー撮影。ランウェイを華やかに彩った。
◆ME:I、新曲「Best Match」世界初披露
TSUZUMI（海老原鼓）とRINON（村上璃杏）が講師に扮し、超高速通信・ミリ波をテーマにトークを繰り広げた後には、NTTドコモ「Galaxy with ME:I」タイアップソング「Best Match」を世界初披露。歌詞に「Galaxy」が登場するほか、スマホをスワイプするような振り付けや、アンテナをイメージした“ビビビダンス”など、世界観溢れる綺羅びやかなパフォーマンスで観客を沸かせた。
◆「TGC in あいち・なごや」テーマは「TSUMUGU：Design the Next」
14年ぶりに“ものづくりの都”あいち・なごやで開催となる今回のテーマは「TSUMUGU：Design the Next」。最新設備を誇るIGアリーナを舞台に、生見愛瑠や岡崎紗絵、浮所飛貴（ACEes）、寺田心、同イベントのクリエイティブアンバサダーを務める岩田剛典など、愛知県出身のスターがずらり。ウエンツ瑛士と鷲見玲奈がMCを担当し、ファッションショーのほか、映画「純愛上等！」スペシャルステージ、FRUITS ZIPPERのライブパフォーマンスなどが繰り広げられる。（modelpress編集部）
