５億３９９０万５２４０円がキャリーオーバーとなっていた２月１５日のＷＩＮ５は、的中３１５９票で、配当は１５５万９７６０円だった。

発売票数６２６７万７１３７票でスタートした対象１レース目の京都１０Ｒ・北山Ｓは１番人気のグランドプラージュが勝利し、残り３２２９万６３８４票に。

続く東京１０Ｒ・バレンタインＳは２番人気のウェットシーズンが逃げ切り、３９５万９６２７票に一気に減った。

小倉１１Ｒの北九州短距離Ｓはフルゲート１８頭立て。４番人気のジョーメッドヴィンが勝ったことで３４万７９１５票に減った。

対象４レース目の京都１１Ｒ・京都記念は１２頭立て６番人気のジューンテイクが勝って残りは１万２４３６票となった。

最後の対象５レース目・東京１１Ｒの共同通信杯は９頭立てで、２番人気のリアライズシリウスが勝って、残ったのは３１５９票だった。

前回の２月１日のＷＩＮ５は的中０票で、通算１０度目の的中なし、１６度目のキャリーオーバーとなり、キャリーオーバーの金額としては歴代３番目に高い５億３９９０万５２４０円が繰り越しとなっていた。当初は、翌８日が対象日だったが、積雪の影響で東京と京都の開催が中止され、１０日の代替開催となり、８日は小倉のみの開催だったため、ＷＩＮ５は実施されず、１５日があらためて対象となっていた。