　元中日監督の谷繁元信氏（55）が、アンジャッシュ渡部建（53）のYouTube「渡部のサシ飲み」に出演。3月に始まるWBC日本代表のメンバーで“谷繁流”の打線を組んだ。

　ドジャース・大谷翔平を1番、2番の上位で起用するパターンはよく見られるが、谷繁氏は「大谷は3番が一番好きなんです」と明かした。

　谷繁氏が1番に起用したのはソフトバンクの近藤健介だった。

　「出塁率が高い、選球眼がいい、球数を多く投げさせることができるのが僕は1番バッターとして好きなタイプ」と説明した。

　大谷の後ろを打つ重要な4番はカブスの鈴木誠也。「僕の中で平成最強の右バッターは内川聖一。令和最強は鈴木誠也」と期待した。

　【谷繁氏が選んだ日本代表打線】

　（1）右翼　近藤健介（ソフトバンク）

　（2）遊撃　源田壮亮（西武）

　（3）DH　　大谷翔平（ドジャース）

　（4）中堅　鈴木誠也（カブス）

　（5）左翼　吉田正尚（レッドソックス）

　（6）三塁　岡本和真（ブルージェイズ）

　（7）一塁　村上宗隆（ホワイトソックス）

　（8）二塁　牧　秀悟　（DeNA）

　（9）捕手　坂本誠志郎（阪神）

　下位打線にも重みがある布陣となったが、日本が連覇できる確率は「五分五分」と話した。