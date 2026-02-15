元中日監督の谷繁元信氏（55）が、アンジャッシュ渡部建（53）のYouTube「渡部のサシ飲み」に出演。3月に始まるWBC日本代表のメンバーで“谷繁流”の打線を組んだ。

ドジャース・大谷翔平を1番、2番の上位で起用するパターンはよく見られるが、谷繁氏は「大谷は3番が一番好きなんです」と明かした。

谷繁氏が1番に起用したのはソフトバンクの近藤健介だった。

「出塁率が高い、選球眼がいい、球数を多く投げさせることができるのが僕は1番バッターとして好きなタイプ」と説明した。

大谷の後ろを打つ重要な4番はカブスの鈴木誠也。「僕の中で平成最強の右バッターは内川聖一。令和最強は鈴木誠也」と期待した。

【谷繁氏が選んだ日本代表打線】

（1）右翼 近藤健介（ソフトバンク）

（2）遊撃 源田壮亮（西武）

（3）DH 大谷翔平（ドジャース）

（4）中堅 鈴木誠也（カブス）

（5）左翼 吉田正尚（レッドソックス）

（6）三塁 岡本和真（ブルージェイズ）

（7）一塁 村上宗隆（ホワイトソックス）

（8）二塁 牧 秀悟 （DeNA）

（9）捕手 坂本誠志郎（阪神）

下位打線にも重みがある布陣となったが、日本が連覇できる確率は「五分五分」と話した。