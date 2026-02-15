米スタンフォード大学野球部は日本時間2月14日、アリゾナ州サプライズで行われた米大学野球の今季開幕戦で佐々木麟太郎が本塁打を放ったことを公式Xで伝えた。

アリゾナ大学との開幕戦に「5番・一塁」で先発出場した佐々木は、3回の第2打席で本塁打を放った。その完璧な放物線に、米スタンフォード大学野球部は「No. 1 on the year from @rintarosasaki was a NO DOUBTER」と試合の様子を速報。佐々木は5回の打席でも左翼線へ二塁打を放ち、スタンフォード大の勝利に貢献した。

【画像】佐々木麟太郎のホームランビジュアル（画像はスタンフォード大野球部公式アカウントより引用）

米大学野球2年目のシーズンを最高の形でスタートさせた佐々木に、日本の野球ファンからも注目が集まっている。Xでは「佐々木麟太郎選手、開幕戦でホームラン。北上市出身、応援してます！」「佐々木麟太郎やばすぎワロタ」といったエールや驚きの声が飛び交った。また、「佐々木麟太郎やっぱりスター性あるよなぁ ホークス来てくれたらでかいなぁ」「佐々木麟太郎って向こうの評価はどうなってるんやろ」など、将来の進路に思いを巡らせるコメントも相次いでいる。