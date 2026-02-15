「冬に放出しなかったのは失敗」欧州で88発の日本人FWがまさか！初得点後の４試合で出場９分のみ、３戦連続出番なしに現地辛辣「クラブにとってフラストレーション」
１月に訪れた待望のゴールは、苦境にあった古橋亨梧の立場を変えるかと期待された。
だがそれ以降、古橋はネットを揺らすどころか、ピッチに立つ機会すら減っている。１月20日のシェフィールド・W戦でリーグ初得点をあげたが、翌節で９分プレーしたのみ。その後の３試合はベンチに座ったままだ。
『Football League World』は２月13日、「冬の移籍市場が終わってまだ数週間だが、バーミンガムが31歳のアタッカーを放出できなかったのは失敗だったとますます明らかになっている」と報じた。
「シェフィールド・W戦でリーグ戦初得点をあげたものの、フルハシは１月24日のストーク戦からわずか９分しか出場できていない。冬にスウォンジーとセルティックが彼の獲得に動くと報じられたが、どちらも取引をまとめられなかった。バーミンガムがすでにそれを悔いているのは確かだろう」
同メディアは「必ずしも問題ではなかったが、ファイナルサードでの支配ぶりから、効率を高めることに取り組むべきだったのは確かだ。そのため、フルハシのような選手との契約は大いに理にかなっていた」と、バーミンガムが古橋を獲得したことに理解を示している。
そのうえで、「チャンピオンシップ復帰を果たし、ポゼッションを支配するスタイルを貫こうとした際に、クオリティの面でステップアップしなければいけないことを軽んじたのかもしれない」と続けた。
「平均保持率は依然として54.4％だが、昨季は66.9％だった。昨季は敵陣ボックス内でのタッチ数が最多だったが、今季は８位にとどまっている。それでもまずまずの支配力と攻撃姿勢だが、昨季からは大きく低下した。フルハシが慣れていたスコティッシュ・プレミアシップはレベルがより下がり、無得点だったレンヌでも苦しんでいたことも、バーミンガムはおそらく警鐘とすべきだったのだろう」
「近年のバーミンガムは大金を投じてきたことで、ひとりかふたりを高値で売り、バランスをとらなければいけなくなるだろう。例えば序列が大きく低下したフルハシのような選手だ。冬の市場で放出できなかったことは、すでにクラブにとってフラストレーションかもしれない」
セルティックを離れてからの１年強は苦戦が続いている古橋。欧州で通算88ゴールを挙げている点取り屋は今季中に流れを変えられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
