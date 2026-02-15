木梨憲武が自身のInstagramで、誕生日を迎えたヒロミを囲む嵐・相葉雅紀らとの集合ショットを公開した。

【写真】木梨憲武、相葉雅紀らがヒロミの誕生日を祝う豪華集合ショット

■木梨憲武「還暦会、誕生会ばかりの2月」豪華集合ショットを公開

木梨は「熊本初個展、明日バレンタインデーオープン！」と綴り、計5点の写真を投稿した。

1枚目にはヒロミを囲むようにして、木梨、嵐の相葉雅紀、DA PUMPのKIMI、俳優の光石研が並んだ豪華集合ショットを投稿。

写真中央に「Happy Birthday Hiromiさん」と書かれたホールケーキがあるように、2月13日に61歳の誕生日を迎えたヒロミを祝ったようだ。

この他、2枚目からは個展の展示物と思しき前での写真や、大きなくまモンのオブジェとの2ショットを投稿した。木梨は、3度目となる全国巡回展「『木梨憲武展－TOUCH』SERENDIPITY－意味ある偶然」を2027年まで開催予定で、2月14日からは熊本会場での個展が始まった。

「成美さん・所さん・若槻千夏作品あり！スタンバイOK！火の国マラソン馬刺し辛子レンコンフェアー！くまもんのりもん、九州・熊本集合！！」と綴り、フォロワーに来場を呼びかけた。

続けて、「還暦会、誕生会ばかりの2月！幹事・栗原、逃げるの巻！！」として、「嵐、チケット取れず！！DA PUMP KIMI、本メンバー ラップ練習中！！光石研、ドラマ連続出演ギネス挑戦中！ヒロミ、61歳おめでとう！！どうやらお寿司屋さん開くらしい！コハダ一貫、ヒラメ一貫、そのあと鉄火巻いて！火の国、熊本の夜は続く・・・」と締めくくった。

「ヒロミさんおめでとうございます」とお祝いの言葉が寄せられた他、「豪華メンバー」「ノリさんを見ているだけで楽しい気持ちに」「ヒロミさんお誕生会にぎやかで楽しそう」「楽しそうな雰囲気が伝わってくる」と、楽し気な雰囲気が伝わってきたというコメントも多数寄せられた。

また、「相葉さんのこんな写真見れて嬉しい」「のりさんの隣に相葉くん」「相葉くんに光石さんもいる！」「このメンバーに相葉ちゃんが加わってるのが凄い」と相葉の姿にも驚きの声が寄せられた。

