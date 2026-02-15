10日のメイン11R・早春特別（ダート2000メートル、9頭立て）で、3番人気のエイシンレオ（セン6＝森沢）が圧巻の走りを見せた。道中は中団外めを追走。2周目3コーナーで先頭に並びかけると、同4コーナーまでは1番人気インベルシオン（牡7＝松浦聡、父キズナ）と並走。最終直線で追い出すと、後続をグングン突き放し、終わってみれば大差での圧勝となった。

A1クラス未経験でも並み居るオープン馬を完封する激走に、管理する森沢友貴師（52）も「血統的にも2000メートルでさらにいい競馬ができそう。ちょっと衝撃でした」と驚くほどだった。

エイシンレオの父は海外G1を2勝したエイシンヒカリ。調教では乗り手を振り落とすなど、破天荒な個性派ぶりはまさに父譲りだ。ただ、自身も振り落とされたことがあるという大ベテランの鞍上・川原正一（66）は「ゲートも出るようになったし、やれるよ、この馬。強いと思ったし、元気だわ。これからが楽しみ。白鷺賞（重賞、3月12日、姫路ダート2000メートル）を使うとしても、中3週あるから大丈夫」と太鼓判。

今後の重賞戦線を大いに沸かせてくれそうだ。