英国の裁判所は、手製の火炎放射器などで住宅を「要塞化」した麻薬密売の男に禁錮刑を言い渡した/Crown Prosecution Service

（CNN）英国の裁判所は、自身の麻薬ビジネスを守るために武器や爆発物などのわなを設置して自身の所有する不動産を要塞（ようさい）化していた麻薬密売の男に禁錮7年を言い渡した。

禁錮7年が言い渡されたのはイアン・クラウトン被告。侵入者を阻止するために火炎放射器も自作していた。

火炎放射器は、被告が所有物件に仕掛けていたわなのひとつ。被告は物件に、「これらの建物とその周辺の建物の敷地にブービートラップが仕掛けられている。警告した」との文章を掲示していた。

別の警告文には「棺おけの寸法を測るには、今がちょうど良いタイミングだ」などと書かれていた。

被告は昨年、複数の物件での大規模な麻薬取引の罪で有罪評決を受けていた。被告には今月に入り量刑が言い渡された。

検察によると、警察は被告と元パートナーが所有する3軒の住宅を発見。これらの住宅は麻薬ビジネスを守るため、要塞のように改造されていた。

住宅からは約10万7000ポンド（約2200万円）の大麻やアンフェタミンが見つかった。

被告は麻薬所持の罪を認めた。陪審員は武器や爆発物の所持などの罪でも有罪とした。