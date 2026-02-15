「高級なバッグは自分が稼いで買うことができる。彼氏は...」ホラン千秋が披露した恋愛観

2026年2月14日のバラエティー番組「ミキティダイニング」（フジテレビ系）は、司会やバラエティーに人気のホラン千秋さんをゲストに迎えたが、話題の中心はホランさんの恋愛観。彼女はどんな人と恋に落ちるのか？

ホランのイメージは厳しいことも言う「刺す」？

料理をしながらインタビューしていく番組だが、この日ホランさんが作るのは「オリジナルラムチョップ」。今年初めにアイスランドに旅行に行った際に、ラムチョップのマリネ漬けしたバーベキューを食べて感激し、作ってみたくなったという。

MCの庄司智春さんがホランさんのイメージを藤本美貴さんに聞くと、答えは「刺す」と一言。「厳しいことをしっかり言ってくれる」と説明する。ホランさんは心配そうに「刺すイメージのタレントは歓迎されますか？」と聞く。

藤本さんがホランさんに、恋愛や結婚について何か願望はないのかを聞く。

「願望がないわけでも、めっちゃ、あるわけでもない。高級なバッグは自分ががんばって稼いで買うことができる。しかし、彼氏を作ります、結婚しますというのは、自分がどんなに努力しても、向こうの責任も50％あるわけじゃないですか。そういうものに対して絶対ほしいとか、これがなきゃ生きていけないみたいには思わない。あればいいけど、なかったらないで、自分の人生を楽しもうという感じ」と答える。

「業界内で結婚するのはウワサが広まるのでイヤ」

では、どういう人に恋に落ちてしまうのか。

「仕事をしている姿がかっこいいとか」とホランさんが言うと、庄司さんは「（相手は）じゃあ、一緒にお仕事する感じの人になっちゃうね」と聞く。ホランさんは「あるかもしれない。私は同業者同士で結婚するのはいいと思っているが、業界内で結婚するとか別れるとかウワサが広まることがイヤ。だって『ここだけの話』ってみんな言うけど、あれほど信用できない枕詞はないじゃないですか」と話した。スタジオは大笑い。悪戦苦闘の末にオリジナルラムチョップとチョコプリンは完成、ホランさんはおいしそうに平らげた。

（ジャーナリスト 佐藤太郎）