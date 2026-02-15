「無限に聞けちゃう」「最高です！」と絶賛されているのは、仮眠を取ろうと横になった飼い主さんが目撃した癒しの光景。お昼寝をしようと飼い主さんが横になったところ、そばにやってきた猫ちゃん。すると、猫ちゃんが疲れも吹き飛んでしまう「ある行動」をはじめて…？投稿は152万再生を突破し、たくさんの人に笑顔を届けることとなりました。

【動画：仮眠をしようと横になったら、猫がやって来て…幸せすぎる『休憩時間の光景』】

お昼寝をしようと飼い主さんが横になると…

疲れが吹き飛んでしまう猫ちゃんの光景が投稿されたのは、Instagramアカウントの『Hassaku』。ある日、飼い主さんは仮眠を取ろうと思い横になっていたのだそう。すると、その姿を見て飼い主さんに近づいてくる影があったそう。それは…茶白猫のはっさく君！

はっさく君は、飼い主さんが休んでいるのを見かけると、すぐに駆けつけて一緒にくつろぎ始めたといいます。そんなはっさく君の様子をよく観察してみると、そこには思わず癒されてしまう光景が広がっていたそう。はたして、その光景とは…？

爆音の『ゴロゴロ』で癒し全開！

飼い主さんが休憩しているのを見て、すぐさま駆けつけたはっさく君。飼い主さんが横になっていると毎回くっついてきてゴロゴロと言うのだそう。

飼い主さんのそばにいられて嬉しい気持ちが抑えられないのか、カメラでも聞き取れるほど大きな音で喉を鳴らすはっさく君。その姿を見ていたら、疲れも一気に吹き飛んでしまいます。

そうしてカメラを回していると、はっさく君がおしゃべりを始めたそう。飼い主さんにたくさん話しかけて、嬉しそうな顔を見せていたといいます。

そんな可愛らしいはっさく君の姿を見たら、こちらまで一日分の元気を貰えそうです。

はっさく君の添い寝で夢の中へ

そんな可愛い添い寝をしてくれたはっさく君。別の日には、飼い主さんの息子くんの添い寝もしてくれたのだとか。

ぐっすりと眠る息子くんの隣に座ったはっさく君は、しっぽを右へ左へと振って、何かを考えているご様子。すると、息子くんの足にしっぽをぴたりとくっつけ始めたのだとか。

もしかしたら、息子くんをゆっくり寝かせてあげたい気持ちと、一緒に遊びたい気持ちの間で揺れているのでしょうか？スヤスヤと眠る息子くんの隣で静かにその姿を見守るはっさく君に、なんだかキュンとしてしまいます。

横になった飼い主さんの隣で喉をゴロゴロと鳴らすはっさく君の姿には、「本当にママさんのことが大好きなんですね」「幸せなひととき♡」「なんだ、この可愛すぎる生き物は！」と絶賛の声が寄せられることに。

Instagramアカウント『Hassaku』では、そんなはっさく君と家族たちの、穏やかで幸せな日々が投稿されていますよ。

はっさく君、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「Hassaku」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。