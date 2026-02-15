今日15日(日)の道内は、午後3時までの最高気温が最も高くなった函館市川汲でプラスの10.5℃と、今年初めての10℃以上となりました。その他も3月下旬から4月上旬並みとなった所が多くなりました。明日16日(月)は上空の暖かい空気が抜けて、平年並みの気温に戻るでしょう。気温の上昇で解けた雪が再び凍ってツルツルの路面となったり、ガタガタの路面となるおそれがあります。足元には十分お気を付け下さい。

道内今年初の10℃以上 例年より少し早め

今日15日(日)の北海道付近は、低気圧が宗谷海峡付近に進み、午後3時現在、寒冷前線が通過中です。



低気圧に向かって、上空に暖かい空気が流れ込んだ影響で、道内ではこの時期としては気温がかなり高くなった所が多くなりました。午後3時までの最高気温は、宗谷地方では0℃を下回る所が多くなりましたが、その他は全般にプラスの5℃前後まで上がるなど、広く3月下旬から4月上旬並みの陽気となりました。最も高くなった渡島地方の函館市川汲では10.5℃と、道内では今年初めて10℃以上の最高気温となりました。なお、例年だとその年に初めて最高気温10℃を観測するのは2月下旬頃のため、例年よりは少し早い記録となりました。



午後3時までの最高気温(今年最も高くなった主な都市)

・札幌 5.8℃

・網走 6.5℃

・室蘭 8.2℃

・函館 10.1℃



なお、気温が高くなった影響で、降ってくるものも道央や道南方面を中心に雪ではなく雨となった所がありました。

明日16日の最高気温は平年並みに戻る 路面凍結注意

明日16日(月)は、今日の寒冷前線の通過後、北海道付近の上空に寒気が流れ込むでしょう。



明日16日(月)は、明日朝の最低気温は平年より高めですが、マイナス4℃前後の所が多くなります。今日の気温で雪解けが進んだ所でも今夜から明日朝にかけて再び凍結し、路面が滑りやすくなったり、緩んだ積雪路面がそのまま凍ってガタガタの路面となったりする可能性があります。



明日日中の最高気温は平年並みの0℃前後にとどまるでしょう。日中は朝までにできた凍結路面が凍ったままになったり、少し解けてツルツルの路面となったりするおそれもあります。転倒事故が起きやすくなるため、足元には細心の注意を払って歩くよう心がけるとよさそうです。

明日16日は札幌周辺で雪の続く可能性も 雪の降り方にも注意

なお、今夜から明日16日(月)朝にかけて、道北や道央では雪の降り方が一時的に強まる所がありそうです。短い時間で5センチ前後の降り方となるなど、局地的な雪の強まりに注意が必要です。



札幌周辺でも明日朝までに多い所で5〜10センチと雪かきが必要なくらいの降り方となる可能性があります。また、上空に寒気が入るため、日中でも雪の続くおそれがあります。その後さらに5〜10センチの雪が降り、合計すると20センチ近くの雪となってしまった、ということもありえます。交通に影響が出ることも考え、気象情報の他、交通情報にも注意が必要です。