¡ÚµþÅÔµÇ°¡Û£²·î£²£¸Æü¤Ç°úÂà¤ÎÆ£²¬Í¤²ðµ³¼ê¤¬½Å¾Þ£´£¹¾¡ÌÜ¡¡¥¸¥å¡¼¥ó¥Æ¥¤¥¯¤¬ÆÀ°Õ¤ÎµþÅÔ¤ÇÉü³è£Ö
¢¡Âè£±£±£¹²óµþÅÔµÇ°¡¦£Ç£²¡Ê£²·î£±£µÆü¡¢µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£²£²£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡¢ÎÉ¡Ë
¡¡ÅÁÅý¤Î£Ç£²¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢£¶ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¸¥å¡¼¥ó¥Æ¥¤¥¯¡Ê²´£µºÐ¡¢·ªÅì¡¦Éð±ÑÃÒ±¹¼Ë¡¢Éã¥¥º¥Ê¡Ë¤¬Éü³è£Ö¤ò¾þ¤Ã¤¿¡££²£¶Ç¯ÅÙ¤ÎÄ´¶µ»Õ»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢£²·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Çµ³¼ê¤ò°úÂà¤¹¤ëÆ£²¬Í¤²ðµ³¼ê¡á·ªÅì¡¦¥Õ¥ê¡¼¡á¤¬£Ê£Ò£Á½Å¾Þ£´£¹¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¾¡¤Á»þ·×¤Ï£²Ê¬£±£²ÉÃ£·¡£
¡¡Æ±ÇÏ¤Ï£²£´Ç¯¤ÎµþÅÔ¿·Ê¹ÇÕ¤Ç½Å¾ÞÀ©ÇÆ¡£¤½¤Î¸å¤Ïº¸Á°Àõ¶þç§±ê¤Ê¤É¤Î¸Î¾ã¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢Á°Áö¤ÎÃæÆü¿·Ê¹ÇÕ£³Ãå¤ÇÉüÄ´µ¤ÇÛ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£²Ãå¤Ë¤Ï£±ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¨¥ê¥¥ó¥°¡ÊÀîÅÄ¾²íµ³¼ê¡Ë¡¢£³Ãå¤Ë¤Ï£³ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¨¥³¥í¥Ç¥£¥Î¥¹¡ÊÃÓÅº¸¬°ìµ³¼ê¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£