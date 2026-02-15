¡ÚÂîµå¡Û·è¾¡¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ë¤Î¤ÏÊ¿ÌîÈþ±§¤ÈÂçÆ£º»·î¡¡Ê¿Ìî¤Ï²£°æºéºù¤È¤Î°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤òÀ©¤¹
¡þ2026WTT¥¹¥¿¡¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥À¡¼ ¥Á¥§¥ó¥Ê¥¤(10Æü¡Á15Æü¡¢¥¤¥ó¥É)
½à·è¾¡¤¬ÆüËÜ»þ´Ö15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÂçÆ£º»·îÁª¼ê¤ÈÊ¿ÌîÈþ±§Áª¼ê¤¬·è¾¡¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Àè¤Ë»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤ÏÀ¤³¦¥é¥ó¥¯14°Ì¤ÎÂçÆ£º»·îÁª¼ê¤ÈÆ±¥é¥ó¥¯21°Ì¤ÎÅ¢×ÞÀÅÁª¼ê(ÂæÏÑ)¡£Âè1¥²¡¼¥à¡¢ÂçÆ£Áª¼ê¤¬1ÅÙ¤â¥ê¡¼¥É¤ò¾ù¤é¤ºÃ¥¤¦¤È¡¢Âè2¥²¡¼¥à¤Ç¤âÎ®¤ì¤ÏÂçÆ£Áª¼ê¡£Âè3¥²¡¼¥à¤ÏÍî¤È¤¹¤â¡¢ºÇ¸å¤Ï3Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç3-1(11-6¡¢11-7¡¢10-12¡¢11-7)¤Ç¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¤Î»³¤ÏÆ±¥é¥ó¥¯65°Ì¤ÎÊ¿ÌîÁª¼ê¤ÈÆ±¥é¥ó¥¯32°Ì¤Î²£°æºéºùÁª¼ê¤¬ÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£
Âè1¥²¡¼¥à¤Ç°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤òÂ³¤±¤ë¤È¡¢Ê¿ÌîÁª¼ê¤¬4Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç7-4¤È¥ê¡¼¥É¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£²£°æÁª¼ê¤¬ÄÉ¤¤¾å¤²¤ò¸«¤»¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¤â¤Ä¤ì¹þ¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢Ê¿ÌîÁª¼ê¤¬Àè¼è¤·¤Þ¤¹¡£Âè2¥²¡¼¥à¤Ç¤Ïº£ÅÙ¤Ï²£°æÁª¼ê¤¬¥ê¡¼¥É¤òÊÝ¤ÁÃ¥¼è¡£¾ï¤Ë°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤òÂ³¤±¤ëÎ¾¼Ô¡¢Âè3¥²¡¼¥à¡¢Âè4¥²¡¼¥à¤âÇòÇ®¤ÎÅ¸³«¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½ªÅª¤Ë3-1(12-10¡¢8-11¡¢11-8¡¢11-9)¤ÇÊ¿ÌîÁª¼ê¤¬¾¡Íø¡£·è¾¡¤ÏÂçÆ£Áª¼ê¤ÈÊ¿ÌîÁª¼ê¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£