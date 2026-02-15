2月15日、東京競馬場で行われた11R・共同通信杯（G3・3歳オープン・芝1800m）は、津村明秀騎乗の2番人気、リアライズシリウス（牡3・美浦・手塚貴久）が勝利した。アタマ差の2着に4番人気のベレシート（牡3・栗東・斉藤崇史）、3着に3番人気のロブチェン（牡3・栗東・杉山晴紀）が入った。勝ちタイムは1:45.5（良）。

1番人気で菅原明良騎乗、ラヴェニュー（牡3・栗東・友道康夫）は、4着敗退。

【新潟2歳S】リアライズシリウスが圧巻の走りでデビュー2連勝

ゴール前は3頭横並びの接戦

津村明秀騎乗の2番人気リアライズシリウスが接戦を制し、重賞2勝目を挙げた。直線では早めに先頭へ立って押し切りを図ると、無敗のG1馬ロブチェンがしぶとく迫った。さらに大外からベレシートが鋭く追い込む展開。ゴール前は3頭が横一線に並ぶ大激戦となったが、最内で粘り込んだリアライズシリウスがわずかに先着した。2着は外から伸びたベレシート、ロブチェンは最後まで食い下がったもののあと一歩及ばず3着だった。

リアライズシリウス 4戦3勝

（牡3・美浦・手塚貴久）

父：ポエティックフレア

母：レッドミラベル

母父：ステイゴールド

馬主：今福洋介

生産者：社台ファーム

【全着順】

1着 リアライズシリウス 津村明秀

2着 ベレシート 北村友一

3着 ロブチェン 松山弘平

4着 ラヴェニュー 菅原明良

5着 ディバインウインド R.キング

6着 サノノグレーター 横山武史

7着 ガリレア 石橋脩

8着 イージーライダー 吉村誠之助

9着 サトノヴァンクル 佐々木大輔