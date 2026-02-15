IVEガウル、ミニ丈衣装で美脚＆ほっそりウエスト輝く「スタイル異次元」「脚の長さに驚き」と反響
【モデルプレス＝2026/02/15】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のガウル（GAEUL）が2月14日、自身のInstagramを更新。クールな衣装を身に付けた姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】人気K-POPアイドル「腰の細さに憧れる」圧巻スタイル披露の肌見せ衣装姿
ガウルは、「HAPPY VALENTINE」と言葉を添えて、クールな表情で撮影されたステージ衣装姿を公開。光沢感のある白のショート丈ジャケットに、ゼブラ柄が重なるミニ丈ボトムスを合わせたコーディネートで、引き締まったウエストや、スラリと長い美脚が際立っている。また、ハーフアップにしたピンクヘアが華やかさを添えている。
この投稿にファンからは「スタイル異次元」「脚の長さに驚き」「本当に綺麗」「クールビューティー」「腰の細さに憧れる」などといった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆IVEガウル、美脚際立つ衣装公開
◆IVEガウルの投稿に反響
