フジ松村未央アナ「小1娘からパパへ」手作りバレンタインチョコ披露「完成度凄い」「愛が伝わる」と反響
【モデルプレス＝2026/02/15】フジテレビの松村未央アナウンサーが2月14日、自身のInstagramを更新。娘が手作りしたバレンタインチョコを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】夫は陣内智則 39歳フジアナの娘が手作りしたチョコ
松村アナは「小1娘からパパへ ひとりでがんばりました肉球かわいいーー」とつづり、夫でお笑い芸人の陣内智則へ小学校1年生の娘が手作りしたという手作りチョコの写真を公開。透明な袋には、白や茶色、ピンクのチョコで作られたぷっくりとした肉球型のチョコが詰められており、中央には「MY DEAR」と書かれた赤いハートのシールが添えられている。その他にも、チョコを型に入れ固めている様子も投稿した。
この投稿は「肉球チョコが可愛すぎる」「完成度凄い」「愛が伝わる」「シールのチョイスも完璧」「陣内さんの喜ぶ顔が目に浮かぶ」「1人で作ったのは才能感じる」と反響を呼んでいる。
松村アナは陣内と2017年6月30日に入籍し、11月15日にハワイで挙式。2019年10月31日に第1子長女が誕生した。（modelpress編集部）
◆松村未央アナ、娘手作りのバレンタインチョコを公開
◆松村未央アナの投稿に反響
