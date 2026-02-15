「今日好き」かなりのカップル、密着バレンタインショットに反響「距離感にキュン」「全部作ったの？すごすぎる」
【モデルプレス＝2026/02/15】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた相塲星音（あいば・りのん）が2月14日、自身のX（旧Twitter）を更新。恋人・河村叶翔（かわむら・かなと）とのバレンタイン2ショットを公開した。
【写真】「今日好き」美男美女カップル顔が接近
相塲は「バレンタイン頑張って作って良かった」とチョコレートの絵文字を添えて、河村との2ショットを投稿。河村がプレゼントの箱を手にしながらもう片方の手を相塲の肩にそっと回し、寄り添うように並んで座っており、仲睦まじい雰囲気が伝わる可愛らしいショットとなっている。「Happy Valentine」と書かれた箱には、クッキー、苺が乗ったチョコスイーツ、ブラウニー、スコーンなど、さまざまな種類の手作りスイーツがぎっしり詰められている。
この投稿に、ファンからは「手作りスイーツのクオリティ高すぎ」「え、これ全部作ったの？すごすぎる」「寄り添いショット尊い…」「可愛すぎる」「距離感にキュンとする」「幸せオーラが爆発してる」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。2人は、「マクタン編」にてカップル成立した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」美男美女カップル顔が接近
◆「今日好き」かなりのカップル、バレンタイン2ショット披露
相塲は「バレンタイン頑張って作って良かった」とチョコレートの絵文字を添えて、河村との2ショットを投稿。河村がプレゼントの箱を手にしながらもう片方の手を相塲の肩にそっと回し、寄り添うように並んで座っており、仲睦まじい雰囲気が伝わる可愛らしいショットとなっている。「Happy Valentine」と書かれた箱には、クッキー、苺が乗ったチョコスイーツ、ブラウニー、スコーンなど、さまざまな種類の手作りスイーツがぎっしり詰められている。
◆かなりのカップルのプリクラに反響
この投稿に、ファンからは「手作りスイーツのクオリティ高すぎ」「え、これ全部作ったの？すごすぎる」「寄り添いショット尊い…」「可愛すぎる」「距離感にキュンとする」「幸せオーラが爆発してる」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。2人は、「マクタン編」にてカップル成立した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】