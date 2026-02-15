【メガミデバイス】美少女プラモ「皇巫ツクヨミ ファビュラス」が2月18日11時より予約開始！
【皇巫ツクヨミ ファビュラス】 予約開始：2月18日11時 発売日・価格：未定
コトブキヤは、プラモデル「皇巫ツクヨミ ファビュラス」を2月18日11時より予約開始することを発表した。
今回「メガミデバイス」の公式ブログ「メガミデバイス オフィシャルブログ メガミ開発室」にて本製品の予約開始日を告知しているほか、ダークカラーとゴールドに彩られた、シック＆ゴージャスな大人の装いをした「皇巫ツクヨミ ファビュラス」の魅力を画像と共に紹介している。
【2026年2月18日(水)より】#メガミデバイス「皇巫ツクヨミ ファビュラス」ご予約受付開始予定！

ピーキーとも言える強い個性を今なお放ち続けるメガミ界隈唯一無二のキャラクター「ツクヨミ」が再臨します。

そのシックでゴージャスな大人の装いをブログでご確認ください！
ピーキーとも言える強い個性を今なお放ち続けるメガミ界隈唯一無二のキャラクター「ツクヨミ」が再臨します。
そのシックでゴージャスな大人の装いをブログでご確認ください！https://t.co/DGWTGtOLG7 pic.twitter.com/RwbN0OxsRV
