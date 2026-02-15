コトブキヤは、プラモデル「皇巫ツクヨミ ファビュラス」を2月18日11時より予約開始することを発表した。

今回「メガミデバイス」の公式ブログ「メガミデバイス オフィシャルブログ メガミ開発室」にて本製品の予約開始日を告知しているほか、ダークカラーとゴールドに彩られた、シック＆ゴージャスな大人の装いをした「皇巫ツクヨミ ファビュラス」の魅力を画像と共に紹介している。

(C) KOTOBUKIYA (C)Masaki Apsy (C)Toriwo Toriyama