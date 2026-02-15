º£Æü15Æü¡¡Á´¹ñÅª¤Ë½ÕËÜÈÖ¤ÎÃÈ¤«¤µ¡¡17Æüº¢¤Ï´¨¤ÎÌá¤ê¤Ç¡¢¼¡¤Î½µËö¤ËºÆ¤Óµ¤²¹¾å¾º
º£Æü15Æü¤ÎÆüÃæ¤Ï¡¢¤°¤ó¤°¤óµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢Á´¹ñÅª¤Ë½ÕËÜÈÖ¤ÎÃÈ¤«¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£15»þ¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Ç18.4¡î¡¢¼¯»ùÅç¤Ç22.5¡î¤Ê¤É¡¢4·î¾å½Ü¤«¤é²¼½ÜÊÂ¤ß¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀè¤Ï¡¢17Æü(²Ð)º¢¡¢°ì»þÅª¤Ë´¨¤ÎÌá¤ê¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼¡¤Î½µËö¤ÏºÆ¤Óµ¨ÀáÀè¼è¤ê¤ÎÃÈ¤«¤µ¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
º£Æü15Æü¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ë½ÕËÜÈÖ¤ÎÃÈ¤«¤µ
º£Æü15Æü¤Ï¡¢Ä«¤«¤éÁ´¹ñÅª¤Ëµ¤²¹¤Ï¹â¤á¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÆüº¹¤·¤¬Â¿¤¯ÆÏ¤¤¤¿´ØÅì¤Ç¤Ï¡¢ÆüÃæ¡¢¤°¤ó¤°¤óµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£15»þ¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Ç4·î¾å½ÜÊÂ¤ß¤Î18.4¡î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶å½£¤âÃëº¢¤«¤éÀ²¤ì¤¿½ê¤¬Â¿¤¯¡¢15»þ¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢Ê¡²¬¤Ç4·î¾å½ÜÊÂ¤ß¤Î17.8¡î¡¢¼¯»ùÅç¤Ç4·î²¼½ÜÊÂ¤ß¤Î22.5¡î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌÆüËÜ¤âº£Æü15Æü¤Ï´¨µ¤¤ÎÎ®¤ì¹þ¤ß¤¬¼å¤¯¡¢15»þ¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢»¥ËÚ¤Ç5.8¡î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅìµþÅÔ¿´¤ä»¥ËÚ¤Ï¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ°ìÈÖ¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Ç¤¹¡£
17Æüº¢¤Ï´¨¤ÎÌá¤ê¡¡¼¡¤Î½µËö¤ÏºÆ¤Óµ¤²¹¾å¾º
ÌÀÆü16Æü¤Ï¡¢°ì»þÅª¤ËÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜÉÕ¶á¤Ë¤Ï´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»¥ËÚ¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤Ç¤âÉ¹ÅÀ²¼¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢Âçºå¤äÊ¡²¬¤Ç¤ÏÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤¬º£Æü15Æü¤ËÈæ¤ÙÂçÉý¤Ë²¼¤¬¤ê¡¢11¡î¤«¤é14¡îÄøÅÙ¤Ë¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤Ï¡¢ÌÀÆü16Æü¤Ï¤Þ¤ÀºÇ¹âµ¤²¹15¡î¤Ç¡¢½Õ¤ò´¶¤¸¤ëÃÈ¤«¤µ¤Ç¤¹¤¬¡¢17Æü(²Ð)¤«¤é19Æü(ÌÚ)º¢¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤Î11¡îÁ°¸å¤Ç·Ð²á¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤Î¸å¡¢¼¡¤Î½µËö¤ÏºÆ¤ÓÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤ÎÎ®¤ì¹þ¤ß¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢µ¨ÀáÀè¼è¤ê¤ÎÃÈ¤«¤µ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤¬20¡î¶á¤¯¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¡¢22Æü(Æü)¤ÏÅìµþÅÔ¿´¤ÈÊ¡²¬¤Ç19¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£µ¤²¹¤Î¾å¾º¤Ç¡¢¥¹¥®²ÖÊ´¤ÎÈô»¶¤¬Áý¤¨¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»¥ËÚ¤â¼¡¤Î½µËö¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï7¡î¡¢ÀçÂæ¤Ï12¡î¤«¤é14¡î¤Þ¤Çµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
´¨ÃÈ¤ÎÊÑ²½¤¬·ã¤·¤¤¤¿¤á¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤Ë¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢ÀÑÀã¤ÎÂ¿¤¤ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢µÞ¤ÊÀã²ò¤±¤Ë¤è¤ë¤Ê¤À¤ì¤äÍîÀã¡¢Äã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÀÑÀã¤¬Â¿¤¤ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢µÞ¤ÊÀã²ò¤±¤ËÃí°Õ
ÃÈ¤«¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬Àã²ò¤±¤Ë¤è¤ëºÒ³²¤ä»ö¸Î¤Ç¤¹¡£ÀÑÀã¤¬Â¿¤¯»Ä¤ë½ê¤Ç¤Ï¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤ÎÅÀ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡ Àã²ò¤±¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÁ´ÁØ¤Ê¤À¤ì¡×¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»³¤ËÀÑ¤â¤Ã¤¿Àã¤¬Á´¤Æ³ê¤êÍî¤Á¤ë¸½¾Ý¤Ç¡¢µ¤²¹¤Î¾å¾º¤ä±«¤Î¸å¤Ê¤É¤ËÂ¿¤¯È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£²áµî¤Ë¤Ê¤À¤ì¤¬È¯À¸¤·¤¿¼ÐÌÌ¤äÀÑÀã¤ËµµÎö¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢ µ¤²¹¤Î¾å¾º¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀÑ¤â¤Ã¤¿Àã¤¬³ê¤ê¡¢¡Ö²°º¬¤«¤é¤ÎÍîÀã¡×¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸®Àè¤Çºî¶È¤¹¤ëºÝ¤ÏÆ¬¾å¤Î¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Ê¤ÉÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½üÀãºî¶È¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢Ì¿¹Ë¤È¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÁõÃå¤·¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Ê£¿ô¿Í¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£ Àã¤¬Â¿¤¯ÀÑ¤â¤Ã¤¿Æ»Ï©¤Ç¡¢µ¤²¹¤¬¾å¾º¤·¤¿¤ê¡¢±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö´§¿å¡×¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ï©¸ª¤Ë½¸¤á¤é¤ì¤¿Àã¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇÓ¿å¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Àã¤Î²ô¤¬ÇÓ¿å¹Â¤òºÉ¤¤¤À¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£ÂçÀã¤Î¤¢¤È¤Î±«¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨Âç±«¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Æ»Ï©¤Î´§¿å¤Ë½½Ê¬¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£