王林　　photo：草刈雅之　（C）oricon ME inc.

写真拡大

　タレントの王林（27）が15日、自身のインスタグラムを更新。首元がざっくり開いた、デコルテ輝くルームウエア姿を披露した。

【写真】「美人でセクシー」デコルテ輝くルームウエア姿を披露した王林

　「VALENTINEに着たかったroom wear ﾒﾝｺｲ」と、淡いピンクの生地に小さなハートが散りばめられた“甘い”デザインのお気に入りルームウエア姿を公開。髪をアップにまとめ、ワイングラスを手にウインクを決めている。

　また、「今年は友達と集まってスイーツ作りしたのよん」と明かし、手作りスイーツなどが並んだテーブルを披露した。

　この投稿には、「めんこい王林〜」「スタイル抜群」「エロみが増してく〜」「色っぽい」「美人でセクシー」などの反響が寄せられている。