王林、デコルテ輝くルームウエアでバレンタインショット公開「美人でセクシー」「スタイル抜群」「エロみが増してく〜」
タレントの王林（27）が15日、自身のインスタグラムを更新。首元がざっくり開いた、デコルテ輝くルームウエア姿を披露した。
【写真】「美人でセクシー」デコルテ輝くルームウエア姿を披露した王林
「VALENTINEに着たかったroom wear ﾒﾝｺｲ」と、淡いピンクの生地に小さなハートが散りばめられた“甘い”デザインのお気に入りルームウエア姿を公開。髪をアップにまとめ、ワイングラスを手にウインクを決めている。
また、「今年は友達と集まってスイーツ作りしたのよん」と明かし、手作りスイーツなどが並んだテーブルを披露した。
この投稿には、「めんこい王林〜」「スタイル抜群」「エロみが増してく〜」「色っぽい」「美人でセクシー」などの反響が寄せられている。
【写真】「美人でセクシー」デコルテ輝くルームウエア姿を披露した王林
「VALENTINEに着たかったroom wear ﾒﾝｺｲ」と、淡いピンクの生地に小さなハートが散りばめられた“甘い”デザインのお気に入りルームウエア姿を公開。髪をアップにまとめ、ワイングラスを手にウインクを決めている。
また、「今年は友達と集まってスイーツ作りしたのよん」と明かし、手作りスイーツなどが並んだテーブルを披露した。
この投稿には、「めんこい王林〜」「スタイル抜群」「エロみが増してく〜」「色っぽい」「美人でセクシー」などの反響が寄せられている。