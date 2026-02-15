「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ尼崎」（１５日、尼崎）

タイトル戦の最終日が行われている尼崎ボートの７Ｒ発売中に、ＳＧＶ３の平本真之（４１）＝愛知・９６期・Ａ１＝がトークショーを行った。

「尼崎は３本の指に入る大好きな水面です！」の第一声にファンから拍手喝采。それもそのはずで当地では優勝３回。そのなかでも２０１６年のＳＧ・ボートレースオールスターでの優勝が際立つ。

しかし、一度もＳＧで優出することができず、当然グランプリにも出場できなかった昨年を「全然駄目でした」と振り返った。「原因？老眼になってきたことかな…」という驚き発言に「４１歳で！」とインタビュアーを含めてファンもびっくり。「ペラが見えにくくなってるんですよね」とそろそろメガネの必要性をもらしていた。

他にも同支部の先輩・池田浩二については「おちゃめでボケたがり。言うことの８割がウソ」と暴露して爆笑を誘ったが「常に目標でいてくれる方、尊敬しかない」とフォローすることも忘れなかった。

昨年は波に乗れなかったが「１０月、蒲郡のＧ１で優勝したことが唯一の収穫」と、蒲郡ボートで行われる「ＳＧ・ボートレースクラシック」（３月２４〜２９日）に向けて復活することを誓った。