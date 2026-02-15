値段を見て「そっと棚に戻しました」世帯年収600万円・34歳女性が物価高で“やむなく断念”したもの…
物価高が止まらず、家計への影響が続いています。これまで当たり前のように買っていた、食べていたものも値段が上がってしまい、仕方なく我慢せざるを得ない人も多いはず。
All About編集部は全国10〜70代を対象に「物価高で我慢していること」に関するアンケートを実施しました。その中からユーザーのリアルな生活実態を紹介します。
【茨城県在住、34歳女性世帯の1カ月の出費内訳】
・家族構成：既婚（子あり）
・職業：専業主婦
・世帯年収：600万円
・貯蓄：1000万円
・家賃（住宅ローン）：0円
・間取り：6LDK
・食費：4万円
・交際費：5000円
・電気代：1万8000円
・ガス代：3000円
・水道代：8000円
・車の維持費：4000円
女性は、物価高によって、以前は当たり前に買っていたものを買い控えたり、完全に買わなくなったりしたものがあるといいます。
「果物、お菓子、総菜。最低限必要なものを買うだけでも高くなって、今までプラスアルファで買っていた“あったら嬉しいけどなくても大丈夫なもの”を買うお金の余裕がなくなったから」
買わなくなった果物やお菓子、総菜については「代用品はなく、それ自体を食べなくなった」そうで、家計のやりくりがうかがえました。
そして、物価高の影響で、頻度を減らしたり質を下げたりした「娯楽・趣味」もあるとか……。
「買い物で、特に洋服を購入すること。1着の値段がプチプラのものでも高く感じるようになった。必要にかられた時にだけ買う」
お手頃な洋服を買うことさえ、何とか家計をやりくりして、実現しているそう。
「スーパーで食材の買い物の際、前はついでに果物を1種類は買っていたが、物価高でそこまでお金が出せなくなり、手に取ったみかんの袋をそっと棚に戻しました」
いろいろなことを我慢しなければいけない状況の中、女性は「電気代」だけは削りたくないといいます。
「自律神経が弱いので、暑く感じたり、寒さがあったりすると、体調が悪くなるから。電化製品が使えないと不便ですから」
女性のように、節約し我慢をしながらも、何とか自分の大切なものの出費に充てられるようにするバランス感覚が、物価高時代を生き抜くために必要なことなのかもしれません。
＜調査概要＞
物価高で我慢していることに関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査期間：2026年2月5〜6日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：77人、女性：168人、回答しない：4人、その他：1人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
