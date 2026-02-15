ダルビッシュ臨時アドバイザー、曽谷は「スラーブが凄く良い」

野球日本代表「侍ジャパン」で臨時アドバイザーを務めるダルビッシュ有投手は15日、合宿2日目も侍戦士たちに熱心にアドバイスを送った。この日は多くの投手がブルペン入り。なかで曽谷龍平投手（オリックス）の「スラーブ」に注目した。

「あのスラーブが凄く良いと思いましたし、フォークも凄く、横への変化もありながら、ちゃんと落ち幅も出てたので。そういう意味では凄く面白いなというふうに思いました」

曽谷はワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に初出場の25歳左腕。切れ味の鋭いスライダー、通称「ジェットコースタースライダー」を武器に、今大会での活躍が期待される。

この日も午前9時前にいち早く球場に乗り込んだダルビッシュは、合宿初日に続いてアップを視察。ブルペンでは宮城大弥投手（オリックス）、隅田知一郎投手（西武）らが投球するなか、真剣な表情で見守った。宮城の投球中には変化球についての話をする場面も見られた。その後も井端弘和監督、能見篤史投手コーチ、吉見一起投手コーチらとブルペンで投球練習する投手陣を見守った。

ピッチクロックやピッチコムの国際大会ルールへの適応は「まだ試合を見てるわけではないので、誰が苦労しているのかはわからないですけど。3年くらい前に取り入れた時、自分たちも心配していたけど、試合が始まったら意外と大丈夫だったので」と言及した。

合宿初日には松本裕樹（ソフトバンク）、北山亘基（日本ハム）も2投手がブルペン入りし、ダルビッシュが後ろで熱視線。大会で導入されるピッチクロックについてのアドバイスや、北山についてはカーブの投げ方についてコミュニケーションをとっていた。（Full-Count編集部）