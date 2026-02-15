「スランプに陥っている」「貢献度は低い」チームは完勝で10戦ぶりの白星も…フル出場の日本代表10番にドイツメディアは辛口「いつになったら抜け出せるんだ」
現地２月14日に開催されたブンデスリーガ第22節で、堂安律と小杉啓太を擁するフランクフルトは高井幸大と町野修斗が所属するボルシアMGと対戦。３−０で勝利して公式戦10試合ぶりの白星を飾った。
この一戦に堂安はいつものように先発。チームが完勝したなか、攻守に果敢なプレーを見せてフル出場を果たしたものの、見せ場はほとんど作れなかった。
試合後、フランクフルトの地元メディア『Frankfurter Rundschau』がボルシアMG戦に出場したフランクフルトの選手たちを評価。日本代表10番を「まずまず」とし、以下のような寸評を添えている。
「右ハーフスペースに配置。アイデアとしては理解できるが、貢献度は低い。まだスランプに陥っている。いつになったらそこから抜け出せるんだ？」
フランクフルトは次節、21日に敵地でバイエルンと激突。堂安が王者相手にどんなプレーを見せるか注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
