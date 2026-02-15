「大きな痛手だ」イングランド王者にもたらされた“悲報”に地元メディアは嘆き「シーズンの重要なタイミングで…」

「大きな痛手だ」イングランド王者にもたらされた“悲報”に地元メディアは嘆き「シーズンの重要なタイミングで…」