「大きな痛手だ」イングランド王者にもたらされた“悲報”に地元メディアは嘆き「シーズンの重要なタイミングで…」
周知の通り、イングランド王者リバプールに所属する遠藤航は、２月11日のサンダーランド戦で左足首を負傷した。
アルネ・スロット監督は長期の離脱になる見込みだと、コメントした。
この悲報を受け、リバプールの専門サイト『Rousing The Kop』は「エンドウを失うのはリバプールにとって大きな痛手だ」と伝えている。
「マンチェスター・ユナイテッドやチェルシーとチャンピオンズリーグの出場権を競うなか、シーズンの重要なタイミングでのケガだった」
同メディアは「ユーティリティな選手がいないのは、もっと懸念が増すことがあれば問題となるかもしれない」と指摘。これまで、主戦場のボランチだけでなく、CBや右SBで怪我人の穴を埋めてきた33歳が不在となる影響を指摘した。
日本代表のキャプテンはどれほどの離脱になるのか。精密検査の結果が待たれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】遠藤航の負傷シーン、顔を手で覆って担架で運ばれる
