「止めたぁぁぁあ！」PK戦は10人目突入の死闘に！ 川崎の新守護神が神セーブ披露でファン感謝「まじでありがとう」
川崎フロンターレは２月15日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド第２節でジェフユナイテッド千葉と対戦。GKスベンド・ブローダーセンの活躍もあり、勝利を手にした。
川崎は序盤から主導権を握りながらも１点が遠く、０−０と90分では決着つかずPK戦に突入。８人目まで全員がしっかりと決め、９人目は両者が外す、そして、10人目でGKブローダーセンが魅せる。
千葉のキッカー小林祐介が、右足でゴール左に向けて蹴ったボールに素早く反応。横っ飛びで止めてみせた。その後の家長昭博が冷静にネットを揺らし、９−８で勝ち切った。
今季、岡山から加入したドイツ人の新守護神がヒーローに。これにはSNS上でファンからも「止めたぁぁぁあ！」「ブローダーセンありがとよぉぉぉ！」「まじでありがとう」「お見事！」「流石のセーブ」といった称賛の声が上がった。
川崎の次節は21日、ホームでFC東京と相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】川崎ブローダーセンのドンピシャPKストップ！
川崎は序盤から主導権を握りながらも１点が遠く、０−０と90分では決着つかずPK戦に突入。８人目まで全員がしっかりと決め、９人目は両者が外す、そして、10人目でGKブローダーセンが魅せる。
千葉のキッカー小林祐介が、右足でゴール左に向けて蹴ったボールに素早く反応。横っ飛びで止めてみせた。その後の家長昭博が冷静にネットを揺らし、９−８で勝ち切った。
今季、岡山から加入したドイツ人の新守護神がヒーローに。これにはSNS上でファンからも「止めたぁぁぁあ！」「ブローダーセンありがとよぉぉぉ！」「まじでありがとう」「お見事！」「流石のセーブ」といった称賛の声が上がった。
川崎の次節は21日、ホームでFC東京と相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】川崎ブローダーセンのドンピシャPKストップ！