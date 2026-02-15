「辛すぎて」「かわいそう」ヴェルディDFが無念のキックミス。失点関与に「下を向くな」「切り替えろ！」の声
東京ヴェルディは２月15日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド第２節で柏レイソルと敵地で対戦している。
序盤から相手に攻め込まれる時間帯が続いていた東京Vは32分、意外な形で失点する。自陣のペナルティアーク手前で味方のバックパスを処理しようとしたDF深澤大輝だが、まさかのキックミス。寄せに来ていた柏の小泉佳穂にボールを奪われて、そのままゴールネットを揺らされた。
失点につながる痛恨のワンプレー。SNS上では「ちょっと不運」「下を向くな」「辛すぎて」「切り替えろ！」「かわいそう」といった声があがった。
柏の猛攻を耐えていた東京Vが先手を取られた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】やってしまったか...ヴェルディDFの痛恨キックミス
