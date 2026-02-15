ＴＢＳ系「人生最高レストラン」が１４日に放送され、加藤浩次がＭＣを務めた。

この日は、女優の水野美紀がゲスト出演。幼少期を聞かれ「めちゃくちゃ田舎だったんで（三重県の）四日市。山を一つ越えて、田んぼを越えて学校に行ってたんですよ。だから、もう野生児でしたよ。はだし運動って言って、はだしで一日過ごす日とかあって。足の裏を鍛えろってことだったんでしょうね。画鋲を踏んだり、牛のフンを踏んだりとか」と苦笑した。

レギュラーのＹＯＵは「でもさ…？ずっとキレイでしょ？どうせ？ヒロインっぽくなるとか、あったの？クラスで」と聞くと、水野は「ヒロインっぽくなったのは、転校生になったときですね。小学校６年生のときに福岡の小学校に転校したんですよ。そこで転校生っていうので…」と振り返った。

ＹＯＵが「キレイな子来た…って」と聞くと、水野は「めちゃくちゃ廊下に人が集まってみたいな。いじめにあったりとかも」と述懐。

加藤が「当時、まだヤンキーとかいた時代でしょ？」と聞くと、水野は「いました！ビー・バップ・ハイスクール全盛期だったんで。（女子は）みんなスカート長くして。私とか、なぜか、すごく先生に目つけられて。何かっていうと呼び出されてたんですね」と述懐。

加藤が「ヤンチャだったんでしょ？」と聞くと、水野は「そんなことはないんですけど…。制服、だから（スカートを）長くしたかったんですけど。あまりにチェックされるし怒られるんで、友達と校則をもう一回読み直そうって。そしたら『何センチ以上にしちゃいけない』っていうのはあるけど『短くしちゃいけない』はなかったんです。友達と超ミニスカートにして３人で学校行きだして」と振り返った。

加藤は「ヤンチャじゃん！ヤンチャだよ、それ！」と、笑いながら突っ込んでいた。