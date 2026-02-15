【管理栄養士のラク食べダイエット】えのきを1袋使って仕上げる「トマチーリゾット」
時短で簡単、ヘルシーなのにちゃんと栄養バランスのとれた「ダイエットレシピ」を発信しているのは管理栄養士のゆりなさん。
自身もあらゆるダイエットに失敗、リバウンドを繰り返してきたそうですが、管理栄養士としての知識や経験をもとに「ちゃんと食べる」ようにしただけでダイエットが大成功したんだそう。
この経験を活かし、食事を整えることの大切さを伝える発信を続けているゆりなさんが提案する、加熱はレンチンだけのダイエットレシピをご紹介します。
■トマチーリゾット
えのき1袋入った満足リゾット！
エネルギー 430kcal
たんぱく質 31.1g｜脂質 7.2g｜炭水化物 40.5g｜食物繊維 11.6g｜塩分 2.8g
レンチン時間
6分
■使用器具
▶耐熱ボウル 大
直径約21.3cm×高さ9cm（容量1500ml）
材料（1人分）
A
・ご飯…80g
・えのき（ほぐす）……1袋（200g）
・シーフードミックス……50g
・ツナ缶（ノンオイル・汁を切る）……1缶
・コンソメ（顆粒）……小さじ1
・にんにくチューブ……4〜5cm
・塩、こしょう……各少々
・カットトマト缶……200g
・ピザ用チーズ……30g
粗びき黒こしょう（お好みで）……少々
乾燥パセリ（お好みで）……少々
作り方
1 耐熱ボウルにAを入れてよく混ぜ、ふんわりラップをして電子レンジ（600W）で6分加熱する（トマト缶が吹きこぼれそうになったらいったん加熱を止める）。
2 全体をよく混ぜて器に盛る（そのままボウルで食べても◎）。お好みで黒こしょう、パセリをふる。
■レシピを参考にするときは
・大さじ1は15ml、小さじ1は5ml。
・電子レンジ600Wのレシピで500W加熱にしたい場合は、加熱時間を1.2倍の目安に計算してください。
・にんにくチューブは作りやすいよう「cm」表記にしています。2〜3cm＝小さじ1/2、4〜5cm＝小さじ1が目安です。
著＝ゆりな／『管理栄養士だからたどりついた ラク食べダイエット 一生やせる体を作るおいしい食べ方』