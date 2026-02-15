テイラー・スウィフトも祝福！ オリンピック試合後、アルペンスキー選手が公開プロポーズを受ける
ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックに出場したアメリカのアルペンスキー代表選手ブリージー・ジョンソンが、競技の終了後に恋人から公開プロポーズを受けた。喜びをシェアしたインスタグラムには、テイラー・スウィフトから祝福コメントが寄せられている。
【写真】とっても素敵なプロポーズの瞬間！
先に行われたアルペンスキー女子滑降で金メダルに輝いたジョンソン選手。現地時間2月12日に出場したアルペンスキー女子スーパー大回転では、転倒して残念な結果に終わったが、滑走後には別の夢が叶う瞬間が訪れた。
ジョンソン選手はインスタグラムで「皆さまこんにちは…コナーをご紹介します！ 私の元彼であり、現在の婚約者です！！！ この瞬間を実現させてくれた皆さま、ありがとう。まさに夢見ていたことです」と、婚約指輪の絵文字を添えて喜びをシェアした。
投稿では、試合会場で大勢が見守る中で恋人からプロポーズを受ける様子や、婚約指輪の写真、さらに指輪と一緒に贈られたというテイラーの楽曲「The Alchemy」の一節を刻んだ木のプレートも公開された。すると、これにいち早くテイラーが反応。「駆け付けてくれた彼こそトロフィーだね。おめでとう！！！」と祝福コメントを送った。他にもオリンピック米代表チームや米スキー代表チームの公式からも祝福のコメントが届いている。
PEOPLEによると、婚約者は建設業に従事する一般人で、2人は2023年夏頃に出会い系アプリ「Bumble」を通じて知り合ったという。ジョンソン選手は、オリンピックでプロポーズを受けるのが夢だと彼に漏らしたことがあったそうだ。NBCの取材に対し、「いろんなことがいっぺんに起きて、もう大変でしたが、想像していたのとは全く違って、ずっと良かった」とコメント。「物事がうまくいき、それを共有できる人がいること以上に素晴らしいことはありません」と語った。
引用：「ブリージー・ジョンソン」Instagram（＠breezyjohnsonski）
