◆練習試合 巨人−広島（１５日・那覇）

巨人の皆川岳飛外野手（２２）＝中大＝が「２番・右翼」でスタメン出場し、自慢の守備力を見せつけた。

１−１の７回。石川が頭部死球で危険球退場となった直後の無死満塁で、平川の打球は右前へ。二塁走者の佐藤啓も本塁を狙ったが、皆川は無駄のないチャージから矢のようなワンバウンド送球でタッチアウトにした。

打席では第１打席から２打席連続四球。２打席目はフルカウントで、ストライクからボールになる変化球を見極めた。７回にも四球を選び、前評判の高い守備力に加え、選球眼の高さも証明。新戦力が多い巨人の１軍キャンプの中で、ドラ４ルーキーが地道にアピールしている。

◆皆川 岳飛（みなかわ・がくと）２００３年４月３０日、群馬・館林市生まれ。２２歳。前橋育英では３年夏に甲子園出場。中大では１年春からベンチ入りし、外野手のベストナインを４度獲得。昨秋のリーグ戦は１１試合で打率４割４分７厘、９打点で首位打者。同リーグ通算９７試合出場、打率２割９分７厘、３本塁打、３７打点。遠投１２０メートルで、前橋育英時代には投手で１４７キロも計測。５０メートル６秒２。１８２センチ、８８キロ。右投左打。推定年俸１０００万円。背番号３９。