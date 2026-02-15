花江夏樹、妻お手製のハート型ビーフシチューパイ披露 バレンタイン朝食に反響「愛が溢れてる」「すべてが可愛すぎる」
【モデルプレス＝2026/02/15】声優の花江夏樹が2月14日、自身のX（旧Twitter）を更新。バレンタインの朝食を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】34歳「鬼滅」主人公声優「手が込んでて尊敬」妻の手作りバレンタイン朝食
花江は「今朝、妻がビーフシチューパイを作ってくれました」「ハッピーバレンタイン」とコメントし、美しい焼き色のハート型のビーフシチューパイを披露。パイの表面は細かく格子模様で飾られており、傍らには半分に切りハート型に重ねられたミニトマトやマッシュポテト、野菜のソテーが添えられている。
この投稿には「ラブい」「愛が溢れてる」「すべてが可愛すぎる」「さりげない感じが上品」「プロ級の美味しそうなパイ」「すごく手が込んでて奥様尊敬する」「幸せのおすそ分けもらった」などの声が寄せられている。
花江は、2016年に一般女性との結婚を報告。2020年には、双子の女児が誕生している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆花江夏樹、妻が作ったビーフシチューパイ披露
◆花江夏樹の投稿に反響
