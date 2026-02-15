「新しいカギ」大みそかの感動ステージ再び ハナコ岡部大「1万人以上の前でまさか僕がソロダンスをする時が来るなんて」【TGCあいち・なごや2026】
【モデルプレス＝2026/02/15】お笑いトリオハナコの岡部大と愛知県の中京大学附属中京高等学校ダンス部の生徒が15日、愛知・IGアリーナで開催の「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」に出演した。
【写真】「新しいカギ」大みそかの感動ステージ再現
2025年大みそかに、フジテレビにて生放送された「新しいカギ 日本一たのしい年越し！カギダンススタジアム」で、計8チームの熱戦を制し、見事優勝を勝ち取った中京大学附属中京高等学校ダンス部と岡部が、再び共演し、感動を生んだパフォーマンスを再現。赤本を持った岡部からスタートし「オトノケ」から「しわあわせ」まで、勉強をテーマに迫力のあるステージを繰り広げた。
岡部は「もう一度中京大中京のみんなと踊れるとは思わなかったですし、それが1万人以上の前でまさか僕がソロダンスをする時が来るなんて思ってもみなかったです」と大舞台でのソロパートに触れ、高校生とのダンスは大みそかぶりだったというが「染み込んでいたので、すぐ思い出しました！」と達成感をのぞかせた。
14年ぶりに“ものづくりの都”あいち・なごやで開催となる今回のテーマは「TSUMUGU：Design the Next」。最新設備を誇るIGアリーナを舞台に、生見愛瑠や岡崎紗絵、浮所飛貴（ACEes）、寺田心、同イベントのクリエイティブアンバサダーを務める岩田剛典など、愛知県出身のスターがずらり。ウエンツ瑛士と鷲見玲奈がMCを担当し、ファッションショーのほか、映画「純愛上等！」スペシャルステージ、FRUITS ZIPPERやME:Iのライブパフォーマンスなどが繰り広げられる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「新しいカギ」大みそかの感動ステージ再現
◆「カギダンススタジアム」優勝校が「TGC」でパフォーマンス
2025年大みそかに、フジテレビにて生放送された「新しいカギ 日本一たのしい年越し！カギダンススタジアム」で、計8チームの熱戦を制し、見事優勝を勝ち取った中京大学附属中京高等学校ダンス部と岡部が、再び共演し、感動を生んだパフォーマンスを再現。赤本を持った岡部からスタートし「オトノケ」から「しわあわせ」まで、勉強をテーマに迫力のあるステージを繰り広げた。
◆「TGC in あいち・なごや」テーマは「TSUMUGU：Design the Next」
14年ぶりに“ものづくりの都”あいち・なごやで開催となる今回のテーマは「TSUMUGU：Design the Next」。最新設備を誇るIGアリーナを舞台に、生見愛瑠や岡崎紗絵、浮所飛貴（ACEes）、寺田心、同イベントのクリエイティブアンバサダーを務める岩田剛典など、愛知県出身のスターがずらり。ウエンツ瑛士と鷲見玲奈がMCを担当し、ファッションショーのほか、映画「純愛上等！」スペシャルステージ、FRUITS ZIPPERやME:Iのライブパフォーマンスなどが繰り広げられる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】