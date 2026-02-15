リアクション ザ ブッタ、FODドラマタイアップ曲「プリズム」配信リリースが決定
リアクション ザ ブッタが、最新EP『still e.p』を引っ提げた全国ツアー＜リアクション ザ ブッタ still e.p release tour 〈ワンマンシリーズ〉＞を2月14日(土)福岡DRUM SONよりスタートさせた。アンコールでは新曲「プリズム」が初披露され、3月11日(水) に同曲が配信リリースすることが明らかになった。
新曲「プリズム」は3月13日(金)より配信がスタートするFODオリジナルドラマ『コントラスト』のエンディングテーマとして書き下ろした楽曲。劇中で井内悠陽(いうちはるひ)演じる、満帆な高校生活を送っているように見える一方でどこか冷めた毎日を過ごしていた青山翔太（あおやまかなた）が、阿久根温世(あくねあるせ)演じる、千川陽（せんかわあきら）に出会い、それぞれが抱える過去の苦しみと葛藤に寄り添いながら成長していくストーリーを、翔太目線で楽曲に落とし込んだ。
発表にあわせ公開されたジャケットは、タイトルの「プリズム」をモチーフに水晶体から分散した七色の光が印象的なアートワークに仕上がっている。
なお、リリースに先駆け2月26日(木)深夜放送のレギュラー番組 ZIP-FM『BUTTAMAGE!!!』内にて「プリズム」フルサイズが初オンエアとなる。
■ドラマ『コントラスト』（全8話）
配信： FODにて3月13日（金）20時より全話一挙配信開始
出演： 井内悠陽、阿久根温世 ほか
原作： itz『コントラスト』（プランタン出版刊）
スタッフ：脚本：山田佳奈、富田未来
監督：富田未来、中山佳香
音楽：森 悠也
エグゼクティブプロデューサー：下川猛
プロデュース：加藤康介（ワタナベエンターテインメント）
プロデューサー：大杉真美／伴健治（さざなみ）
協力プロデューサー：北野拓
制作協力：さざなみ
制作プロダクション：ワタナベエンターテインメント
制作著作：フジテレビ
（FOD公式X）https://x.com/fujitvplus
（FOD公式Instagram）https://www.instagram.com/fod_official/
■New Digital Single「プリズム」
2026年3月11日(水)配信スタート
※FODオリジナルドラマ「コントラスト」エンディングテーマ
■Digital e.p 『still e.p』
2025年10月29日(水)配信スタート
https://big-up.style/DryZ5jHHrJ
M1 常夜灯 ※CBCドラマ『もしも世界に「レンアイ」がなかったら』第3話エンディング主題歌
M2 恋を纏って
M3 回想列車
M4 好きにして
M5 If
M6 バースデイ
■＜リアクション ザ ブッタ still e.p release tour＞ 〈ワンマンシリーズ〉
2026年2月14日(土) 福岡 DRUM SON
2026年2月22日(日) 広島 セカンドクラッチ
2026年2月23日(月・祝) 香川 高松DIME
2026年2月28日(土) 大阪 OSAKA MUSE
2026年3月1日(日) 愛知 名古屋ElectricLadyLand
2026年3月7日(土) 宮城 仙台enn 2nd
2026年3月20日(金・祝) 北海道 札幌PLANT
■＜リアクション ザ ブッタ still e.p release tour final - still with you -＞
2026年4月28日(火) 東京 恵比寿LIQUIDROOM
チケット 一般販売中
関連リンク
◆リアクション ザ ブッタ オフィシャルサイト
◆リアクション ザ ブッタ オフィシャルX
◆リアクション ザ ブッタ オフィシャルInstagram
◆リアクション ザ ブッタ オフィシャルTikTok
◆リアクション ザ ブッタ オフィシャルLINE