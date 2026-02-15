◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・東 ▽第２節 千葉０―０（ＰＫ８―９）川崎（１５日・フクアリ）

２００９年以来１７年ぶり昇格の千葉はＪ１最長ブランクとなる５９２９日ぶりの勝利はならなかった。川崎を相手に、９０分間で決着がつかずＰＫ戦で８―９敗れた。千葉は勝ち点１獲得にとどまった。１万６３８９人の観客が詰めかけた。

千葉は前半１５分、ＤＦ日高がゴール前でフリーとなりシュートを放つなどチャンスをつくった。１７分には、ＤＦ高橋が左足でミドルシュートでゴールに迫った。３１分には右クロスをＭＦ津久井が頭で合わせネットを揺らすが、直前でオフサイドがありゴールは認められなかった。

後半１０分、ＭＦイサカのパスから津久井がシュートを打つも、枠を外れた。後半は押され気味の展開も、３４分にはＣＫのこぼれ球をＦＷカルリーニョスがボレーで狙い、これはＧＫの正面へ。９０分間では両チーム得点は生まれず、ＰＫ戦に突入した。

８人目までは両チーム全員が成功。９人目にともに外し、１０人目（先攻）の小林のキックがＧＫブローダーセンにセーブされた。

千葉は２２日にアウェーで水戸と対戦する。

２試合で勝ち点５とした川崎は２１日にホームでＦＣ東京との“多摩川クラシコ”を控える。