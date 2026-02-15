ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪は連日、熱戦が繰り広げられている。フィギュアスケート男子シングルでは、ミハイル・シャイドロフ（カザフスタン）が金メダルを獲得した。ショートプログラム（SP）5位から大逆転したシャイドロフを祝福した日韓2人の行動が海外で話題に。SNSでは動画も出回り、絶賛と感動の声が相次いでいる。

その2人とは銅メダルの佐藤駿（エームサービス・明大）と、4位だったチャ・ジュンファン（韓国）だ。シャイドロフが感極まって、目頭を押さえる中、まずチャがすぐに駆け寄った。椅子で拍手していた佐藤もその後に続き、快挙を祝福した。

SNSでは、このワンシーンが拡散され、2人の振る舞いに感動の声が相次いだ。

「とても心が温まる」

「男子スケーター全体のスポーツマンシップは傑出している。五輪精神を真に体現している」

「シュンとジュンファンはとてもキュート。美しい瞬間だ」

「ビューティフル」

「一流の振る舞い」

「これがスポーツだ」

「人情と思いやりは五輪の最高の部分」

「これを見ると毎回泣いちゃう」

イリア・マリニン（米国）もシャイドロフの金メダルが決まった瞬間、すぐに歩み寄りがっちりとハグ。国、勝敗を超えたスポーツマンシップが見られた。



（THE ANSWER編集部）