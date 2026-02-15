»³À¾ÍøÏÂ¤¬À¤³¦µÏ¿¤ÇÍ¥¾¡¡¡ÆüËÜÁª¼ê¸¢¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¶¥Êâ
¡¡ÆüËÜÁª¼ê¸¢¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¶¥Êâ¤Ï15Æü¡¢¿À¸Í»Ô¤ÎÏ»¹Ã¥¢¥¤¥é¥ó¥É¹ÃÆîÂç¼þÊÕ¥³¡¼¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¤Ï20¥¥í¤ÇÀ¤³¦µÏ¿¤ò»ý¤Ä»³À¾ÍøÏÂ¤¬1»þ´Ö20Ê¬34ÉÃ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£20¥¥í¤ËÂå¤ï¤ë¿·¼ïÌÜ¤Ç¡¢À¤³¦Î¦Ï¢¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¤³¦µÏ¿¤ÎÇ§Äê´ð½à¤È¤·¤ÆÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥¿¥¤¥à¡Ê1»þ´Ö21Ê¬30ÉÃ¡Ë¤òÆÍÇË¤·¡¢À¤³¦µÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»³À¾¤«¤é16ÉÃÃÙ¤ì¤Î2°Ì¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Î20¥¥í¤Ç7°Ì¤ÎµÈÀî°¼ÅÍ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½÷»Ò¤ÏºòÇ¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ë35¥¥í¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿ÇßÌî¸ö»Ò¤¬1»þ´Ö35Ê¬1ÉÃ¤ÇÀ©¤·¡¢20¥¥íÂåÉ½¤ÎÌø°æ°½²»¤¬56ÉÃÃÙ¤ì¤Î2°Ì¡£
¡¡Âç²ñ¤Ïº£½©¤Î°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤ÎÂåÉ½Áª¹Í²ñ¤ò·ó¤Í¡¢»³À¾¤ÈÇßÌî¤ÏÂåÉ½¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£