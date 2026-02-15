沖仁とアルベルト・ロペス（Alberto López）が、ビルボードライブツアーを5月に開催する。

フラメンコギタリストの沖仁と、フラメンコの母国 スペインで活動するアルベルト・ロペスによる2都市ツアーが決定。本ツアーでは、5月22日に大阪公演、5月24日に東京公演が予定されている。このデュオでのビルボードライブツアーは2019年以来7年ぶりとなり、その間にも様々な場所で共演を重ねた2人による息の合ったアンサンブルが再び響くこととなる。

さらに今回は、タブラ奏者のU-zhaanをゲストに迎えた特別なトリオ編成での公演に。沖の楽曲「言葉のない世界」でも共演した3名が、生きたフラメンコが伝える情熱と冴えわたる演奏を味わえる一夜を届けるという。

チケットは、2月28日正午よりClub BBL会員／法人会員先行、3月7日正午よりゲストメンバー／一般販売がスタートする。

