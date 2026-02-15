料理研究家・桜井奈々、ノープランTDSで新たな発見「頑張らないで楽しむディズニー！」

料理研究家の桜井奈々が14日に自身のアメブロを更新。初めてノープランで東京ディズニーシーを訪れ、これまでとは違う楽しみ方を発見したことを明かした。

この日、桜井は「ホテルを移動し、、荷物預けてやっぱり、、来ちゃったディズニーに！」と報告。「いつも世もあけぬ真っ暗な時間に到着し並んでるので不思議ーー！笑」といつもと違う状況に驚いた様子でコメントし「なーんも予約もなくこんな時間から今日は美しいシーのお散歩感覚で楽しんできまーす」とつづった。

続けて更新したブログでは、ランチの写真を公開し「いつもは忙しなく食べ急げーーーーーーーみたいな感じですが今日はまったり。笑」とノープランならではの楽しみ方に触れ「頑張らないで楽しむディズニー！これはこれでいい！！！！」とコメント。「詰め込むの楽しいんですけど余白を楽しむのもいい 新たな発見」と、ゆとりある時間の過ごし方に満足した様子を見せた。

さらに、その後のブログでは息子との2ショットを公開。アトラクションが運休になるハプニングがあったものの、予定を変更して「初。謎解き！？」に挑戦したことを述べ、最後に「今まで行ったことない場所や乗ったことないアトラクション見つけて楽しんでます」とつづった。