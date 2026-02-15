「新しいお嫁さん？」佐久間大介、新たに迎えた“天使様”に「完璧ヤキモチ」「ライバル出現！」
Snow Manの佐久間大介さんは2月15日、自身のX（旧Twitter）を更新。新たに迎えた“天使様”を披露しました。
【写真】佐久間大介、「ダメ人間にされるわ〜」
コメントでは「新しいお嫁さん？」「ご主人様がメロメロになるのを察知している笑」「ライバル出現！！！」「完璧ヤキモチですね〜」「めっちゃ狙われてる」「その可愛さは確実に人をダメにするやつですね…」「シャチ姫めちゃくちゃチェックしてるww」「尊すぎて理性が溶けるやつ…」との声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
「佐久間家に、天使が舞い降りた〜！」佐久間さんは「佐久間家に、天使が舞い降りた〜！！！ これはいつの間にかダメ人間にされるわ〜」とつづり、4枚の写真を投稿。人気ライトノベルが原作のアニメ主人公のフィギュアを披露しています。 2枚目から4枚目の写真では、前方や背後からフィギュアを狙う佐久間さんの愛猫の姿が……。佐久間さんは「お、おい！ ツナ！ シャチ！！ やめろ！！！ 天使様を狙うのはやめなさい！！！」と続けています。
「俺のオタク部屋こんなん！」2025年1月の投稿で「俺のオタク部屋こんなん！」とつづり、自身のコレクションが美しく並べられているフィギュア棚を公開している佐久間さん。この投稿にファンからは「#フィギュア棚開示」のハッシュタグを添えたフィギュア棚やオタク部屋の写真の投稿が数多く寄せられました。
