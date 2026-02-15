≠ME鈴木瞳美、ブラウン×白コーデで美脚スラリ クールな表情に「いつもと雰囲気違う」「お人形さんみたい」の声【TGCあいち・なごや2026】
【モデルプレス＝2026/02/15】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ≠ME（ノットイコールミー）の鈴木瞳美が15日、愛知・IGアリーナで開催の「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」に出演した。
【写真】指原プロデュースアイドル「お人形さんみたいなスタイル」美脚スラリのフリルミニスカ姿
◆鈴木瞳美、ブラウン×白コーデで美脚スラリ
ドットのキャスケットにブラウンのジャケット、スラリとした脚が際立つ白のフリルスカートを合わせたコーディネートで登場した鈴木。アイドルの時とは雰囲気を変え、クールな表情で会場を魅了した。ファンからは「いつもと雰囲気違う」「こういう系統も似合う」「表情が素敵」「お人形さんみたいなスタイル」といった声が寄せられている。
◆「TGC in あいち・なごや」テーマは「TSUMUGU：Design the Next」
14年ぶりに“ものづくりの都”あいち・なごやで開催となる今回のテーマは「TSUMUGU：Design the Next」。最新設備を誇るIGアリーナを舞台に、生見愛瑠や岡崎紗絵、浮所飛貴（ACEes）、寺田心、同イベントのクリエイティブアンバサダーを務める岩田剛典など、愛知県出身のスターがずらり。ウエンツ瑛士と鷲見玲奈がMCを担当し、ファッションショーのほか、映画「純愛上等！」スペシャルステージ、FRUITS ZIPPERやME:Iのライブパフォーマンスなどが繰り広げられる。（modelpress編集部）
