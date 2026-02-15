そうじゃないんだよな…LINEで愚痴る男子へのNG返信９パターン
うまく行かないことがあると、男だって親しい女子を相手に愚痴りたくなるもの。そんなときこそ、彼の思い通りのリアクションをして、心の癒しになってあげたいところです。そこで今回は、10代から20代の独身男性500名に聞いたアンケートを参考に「そうじゃないんだよな…LINEで愚痴る男子へのNG返信」をご紹介します。
【１】返信に困った結果、放置する
「スルーは一番きついかも」（20代男性）というように、無視したつもりはなくても結果だけ見れば同じなので、「返信しない」という選択はご法度と考えたほうがいいでしょう。「何ていえばいいかわからないけど、大変そうだね」などと返せば、大抵の場合問題ないのではないでしょうか。
【２】「努力が足りないんじゃない？」とダメ出しする
「叱られたくて話したわけじゃないのに」（20代男性）というように、困っている相手を頭ごなしに叱責するのは、軽いルール違反と言えるかもしれません。本心では「もっと頑張れる」と感じたとしてもアドバイスは控え、ひとまず共感することで相手の心を落ち着かせましょう。
【３】「私もね…」と愚痴に倍の愚痴で張り合う
「オレが話したいのに、そっちが話す？（苦笑）」（20代男性）というように、自分まで長々愚痴ってしまうと、男性の「吐き出したい気持ち」を満足させられないようです。「私も悩んでるよ」程度に話してみて、相手が詳しく聞いてくるまでは控えたほうがいいでしょう。
【４】「ガンバ！」とコミカルなスタンプで簡単に返す
「軽くあしらわれたみたいでさみしい」（10代男性）というように、スタンプだけで返事をすると、「雑に扱われた」と感じる人もいるようです。特にギャグっぽいスタンプをチョイスすると、男性の弱った心をえぐる結果につながりかねないでしょう。
【５】「ふーん」とそっけない返答をする
「興味ないのバレバレ！」（20代男性）というように、そもそもきちんと話を聞かないと、男性を不快な気持ちにさせてしまうようです。自分が悩み相談をしたことがある相手なら、「いつもの恩返しだ」と思えば親身になれるのではないでしょうか。
【６】「私に言われても…」とあからさまに面倒くさがる
「誰でもいいわけじゃないのに、悲しかったです」（20代男性）というように、わざわざ弱みを見せる男性は、ある程度相手を見極めたうえで、自分を選んだと思ったほうがよさそうです。時間がないなら「明日は仕事で早いから、週末会わない？」と仕切り直してあげましょう。
【７】「もっと頑張らなきゃ」と闇雲に励ます
「どうしてもうまくいかないから話してるんだけど…」（10代男性）というように、相手がどれほど心を砕いているかも知らず「弱音を吐かないで」とはっぱをかけるのは、あまりに気の毒かもしれません。まずは「本当に頑張ってるね」と努力を認め、ねぎらってはいかがでしょうか。
【８】「悩んでるのはあなただけじゃない」と一般化する
「だとしても、今の悩みを聞いてほしいのに」（20代男性）というように、見知らぬ他人の状況と並べたところで、男性の悩みを軽くすることはできないようです。ただし、自分も同じ種類の問題を抱えているなら、それを打ち明けて共感しあってもいいでしょう。
【９】「ネガティブなことを言うのは良くないよ」と正論で諭す
「そんなことはわかってるよ！と思います」（20代男性）というように、愚痴を言うこと自体を否定して、男性をさらに落ち込ませてしまうパターンです。どうしようもないから自分にこぼしているのだと心得て、まずは優しく耳を傾けてあげましょう。
LINEで男性から愚痴られたら、まずは「よく聞く」。そして、「辛口のアドバイスをしない」と肝に銘じましょう。（小倉志郎）
【調査概要】
期間：2014年10月10日から16日まで
対象：合計500名（10代、20代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査
