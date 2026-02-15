節分といえば恵方巻。宮城県仙台市の「仙台うみの杜水族館」では、遊び心あふれる名物企画「アナゴの恵方巻水槽」が登場しています。公式X（@sendaiuminomori）が動画を公開し、大きな注目を集めています。



隙間があれば入りたい！アナゴの習性を活かし…

水槽の中に鎮座するのは、巻き寿司を模した特製ディスプレイ。その穴からは、アナゴたちがニュッと顔を覗かせています。アナゴには「狭い隙間に隠れる」という、外敵から身を守るための本能があります。この習性を活かし、「アナゴの恵方巻水槽」の展示を2020年から行っているといいます。



一つの穴から3、4匹が重なり合って顔を出す「ぎゅうぎゅう詰め」の状態が発生。「シャッターチャンス！」とばかりに正面を向いている子もいれば、お構いなしに尻尾だけ出している子もいます。その自由すぎる姿に、SNSでは「完全に巻き寿司だ」「発想が天才すぎる」「みんなで顔を並べるとかわいい」などのコメントが。6.6万件を超える「いいね！」が寄せられる事態となりました。



